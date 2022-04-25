Воздушная угроза и ракетные удары, – Зеленский о том, как Россия "поздравила" украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам 25 апреля. Он рассказал, что совершают россияне на Пасху в Украине.

Этот праздник приходится на один день как в Украине, так и в России. Но президент подчеркнул, что значение приветствия "Христос Воскрес" для обеих разное, сообщает 24 канал.

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Россия поздравила Украину с Пасхой воздушной угрозой почти по всему нашему государству. Также ракетными ударами по Полтавской области, по городу Кременчуг. Зачем был нужен этот удар на Пасху? Нет такой военной угрозы, от которой это могло бы обезопасить Россию. Это просто сознательное уничтожение жизни в Украине,

– говорит президент.

Он подчеркнул, что это уничтожение не прекратилось даже в величайший православный праздник.

"Поэтому христиане ли эти люди, которые продолжали и вчера обстреливать наши города и общины? Они обстреляли Чугуев, убили еще 2 детей в Пасху в Донецкой области, девочек 5 и 14 лет", – сказал Зеленский.

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