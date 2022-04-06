Россияне планировали быстрій захват Украины, в том числе благодаря авиации и ракетным ударам. Последние должны были подавить наши системы ПВО, после чего российские самолеты могли бы легко бомбить украинские города.

Стоит внимания Дискуссии продолжаются, – Квин ответила, может ли Украина получить истребители

Но план провалился, и российские самолеты и вертолеты начали падать в небе над Украиной, сбитые украинскими защитниками.

Поэтому оккупанті перешли к другой тактике ведения боевых действий в воздухе. Теперь их авиация пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями.

В то же время россияне перешли к ракетным ударам с воздуха. Один из плацдармов, откуда это осуществляется – Беларусь.

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбиты восемь крылатых ракет.