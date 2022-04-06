Росіяни планували швидко захоплення України, у тому числі завдяки авіації та ракетним ударам. Останні мали подавити наші системи ППО, після чого російські літаки могли б легко бомбардувати українські міста.

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Але план провалився, і російські літаки та гелікоптери почали падати в небі над Україною, збиті українськими захисниками.

Тож окупанти перейшли до іншої тактики ведення бойових дій у повітрі. Тепер його авіація намагається не входити в зону ураження нашої ППО, і не йде на прямий контакт із винищувачами.

Натомість росіяни перейшли до ракетних ударів з повітря. Одним з плацдармів, звідки це здійснюється – Білорусь.

Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил збито вісім крилатих ракет.

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