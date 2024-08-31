Речь идет о средневысотном БпЛА большой продолжительности полета. "Орион" находится на вооружении российской армии с 2020 года.

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Воздушные силы сбили БпЛА "Орион"

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что беспилотник сбили около 11:00. Бортовое оборудование БпЛА "Орион" предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

По данным Воздушных сил, вес беспилотника составляет 1150 килограммов, а боевая нагрузка – 200 килограммов. Также на "Орион" возможно установить до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет "воздух – поверхность".

Стоит отметить, что Воздушные Силы уже сбивали БпЛА этого типа на других направлениях.

К слову, последние дни российские беспилотники уже попадали в несколько "инцидентов". В частности во время атаки дронами-камикадзе ночью 29 августа Беларусь якобы впервые сбила российский "Шахед" на своей территории с помощью авиации.