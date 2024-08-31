Йдеться про середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. "Оріон" перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року.

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Повітряні сили збили БпЛА "Оріон"

В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що безпілотник збили близько 11:00. Бортове обладнання БпЛА "Оріон" призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.

За даними Повітряних сил, вага безпілотника становить 1150 кілограмів, а бойове навантаження – 200 кілограмів. Також на "Оріон" можливо встановити до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет "повітря – поверхня".

Варто зазначити, що Повітряні Сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках.

До слова, останніми днями російські безпілотники вже потрапляли в кілька "інцидентів". Зокрема під час атаки дронами-камікадзе уночі 29 серпня Білорусь начебто вперше збила російський "Шахед" на своїй території за допомогою авіації.