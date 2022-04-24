Вчера, 23 апреля, россияне выпустили по Одессе 7 ракет. Одна из низ попала в многоэтажку и унесла жизни 8 украинцев, среди которых была трехмесячная девочка. Но этого отбросам недостаточно – они совершают новые атаки.
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Новый обстрел Одессы
Вечером россияне решили нанести Одессе новый удар. Наши силы ПВО сбили две вражеские ракеты.
Сообщается, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Они направлялись в направлении порта "Южный".
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