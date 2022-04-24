Учора, 23 квітня, росіяни випустили по Одесі 7 ракет. Одна з низ влучила у багатоповерхівку та забрала життя у 8 українців, серед яких була тримісячна дівчинка. Та цього покидькам недостатньо – вони здійснюють нові атаки.

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Новий обстріл Одеси

Ввечері росіяни вирішили завдати Одесі нового удару. Наші сили ППО збили дві ворожі ракети.

Повідомляється, що ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Вони прямували у напрямку порту "Південний".

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