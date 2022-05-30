Воздушные силы уничтожили склады боеприпасов, технику, самих оккупантов и 2 их ракеты
Источник:фейсбук командования Воздушных Сил ВСУ
Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины вечером 30 мая нанесла огневые удары по оккупационным войскам. Они ликвидировали скопление бронированной техники и живую силу рашистов.
Кроме того, наши защитники нанесли огневое поражение по складам боеприпасов.
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Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до 10 авианалетов на враждебные позиции. Они нанесли огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов.
Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили:
- в Донецкой области авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК,
- в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото – обломки Х-22).
Заметим, что российские захватчики несут потери на всех направлениях. На Юге враг пытается удержать позиции, но успеха нет. Прямо сейчас горячие бои наших героев с российскими оккупантами продолжаются по всей линии столкновения.
Ночью враг пытался осуществить разведку с помощью беспилотника "Орлан-10" – наши воины его успешно сбили. Также враг придерживается подлой тактики ночных ракетных ударов.
Потери врага за сутки
В течение 30 мая в Донбассе Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 российских оккупантов. Об этом сообщили в оперативно-тактическом командовании "Восход" на официальной странице в фейсбуке.
Самые ожесточенные бои продолжаются в пределах Донецкой и Луганской областей – битва за украинский Донбасс продолжается. Так, наши защитники и защитницы продолжают сдерживать российских оккупантов в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что ВСУ за сутки 30 мая уничтожили на этом отрезке фронта:
- личного состава захватчиков – до 50 человек;
- вражеских танков – 1 единицу;
- боевых машин пехоты оккупантов – 1 единицу;
- самоходных артиллерийских установок врага – 1 единицу;
- минометов – 3 единицы;
- беспилотных летательных аппаратов – 1 единицу.
Общие потери врага за время полномасштабной войны против Украины по состоянию на 30 мая
К слову, с начала активной фазы войны с 24 февраля Вооруженным Силам Украины по всей территории нашего государства удалось уничтожить:
- личного состава российских оккупантов – около 30 350 человек;
- танков врага – 1 349 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 282 единицы;
- артиллерийских систем противника – 643 единицы;
- реактивных систем залпового огня – 205 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
- самолетов – 207 единиц;
- вертолётов – 174 единицы;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 507 единиц;
- крылатых ракет – 118 единиц;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 258 единиц;
- специальной техники – 48 единиц.
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