Воздушные силы уничтожили склады боеприпасов, технику, самих оккупантов и 2 их ракеты

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины вечером 30 мая нанесла огневые удары по оккупационным войскам. Они ликвидировали скопление бронированной техники и живую силу рашистов.

Кроме того, наши защитники нанесли огневое поражение по складам боеприпасов.

Важно Беларусь анонсировала мобилизационные учения вблизи границы с Украиной

Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до 10 авианалетов на враждебные позиции. Они нанесли огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов.

Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили:

в Донецкой области авиационную ракету класса "воздух-поверхность" – Х-59МК,

в Одесской области – крылатую ракету Х-22, боевая часть которой – около тонны (на фото – обломки Х-22).

Заметим, что российские захватчики несут потери на всех направлениях. На Юге враг пытается удержать позиции, но успеха нет. Прямо сейчас горячие бои наших героев с российскими оккупантами продолжаются по всей линии столкновения.

Ночью враг пытался осуществить разведку с помощью беспилотника "Орлан-10" – наши воины его успешно сбили. Также враг придерживается подлой тактики ночных ракетных ударов.

Потери врага за сутки

В течение 30 мая в Донбассе Вооруженные Силы Украины уничтожили около 50 российских оккупантов. Об этом сообщили в оперативно-тактическом командовании "Восход" на официальной странице в фейсбуке.

Самые ожесточенные бои продолжаются в пределах Донецкой и Луганской областей – битва за украинский Донбасс продолжается. Так, наши защитники и защитницы продолжают сдерживать российских оккупантов в районе оперативно-тактической группировки "Восток". Отмечается, что ВСУ за сутки 30 мая уничтожили на этом отрезке фронта:

личного состава захватчиков – до 50 человек;

вражеских танков – 1 единицу;

боевых машин пехоты оккупантов – 1 единицу;

самоходных артиллерийских установок врага – 1 единицу;

минометов – 3 единицы;

беспилотных летательных аппаратов – 1 единицу.

Общие потери врага за время полномасштабной войны против Украины по состоянию на 30 мая

К слову, с начала активной фазы войны с 24 февраля Вооруженным Силам Украины по всей территории нашего государства удалось уничтожить:

личного состава российских оккупантов – около 30 350 человек;

танков врага – 1 349 единиц;

боевых бронированных машин – 3 282 единицы;

артиллерийских систем противника – 643 единицы;

реактивных систем залпового огня – 205 единиц;

средств противовоздушной обороны – 93 единицы;

самолетов – 207 единиц;

вертолётов – 174 единицы;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 507 единиц;

крылатых ракет – 118 единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 258 единиц;

специальной техники – 48 единиц.

ВСУ сбили редкий МИ-35, вертолет для VIP-военных: смотрите видео