На Юге ВСУ сбили 5 дронов оккупантов

Так, на Юге наши военные сбили 5 дронов оккупантов, в том числе иранские Mohajer и Shahed. Об этом сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

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6 октября с 15:00 по 20:00 часов на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожили пять беспилотников оккупантов,

– говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ ликвидировали:

один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс "Mohajer-6";

один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан -10";

три иранских БпЛА-камикадзе "Shahed-136".

Такую операцию совместно провели подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ – воздушного командования "Центр", "Запад" и "Юг".



На Юге украинские защитники сбили 5 российских дронов / Телеграмм Воздушных Сил ВСУ

Потери врага по состоянию на 6 октября Скоро количество ликвидированных российских захватчиков составит 62 тысячи. 6 октября количество погибших оккупантов возросло до 61 330. В целом с 24 февраля потери российских вооруженных сил в Украине составили:

личного состава – 61 330,

танков – 2 449,

боевых бронированных машин – 5 064,

артиллерийских систем – 1 424,

РСЗО – 344,

средства ПВО – 177,

самолетов – 266,

вертолетов – 232,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 047,

крылатые ракеты – 246,

корабли и катера – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 854,

специальная техника – 134.

За минувшие сутки, 6 октября, наибольшие потери российский противник понес на Краматорском, Авдеевском и Криворожском направлениях.

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