На Півдні ЗСУ збили 5 дронів окупантів
Так, на Півдні наші військові збили 5 дронів окупантів, зокрема іранські Mohajer і Shahed. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.
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6 жовтня з 15:00 по 20:00 годину на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п'ять безпілотників окупантів,
– йдеться у повідомленні.
Повітряні Сили ЗСУ ліквідували:
- один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6";
- один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10";
- три іранських БпЛА-камікадзе "Shahed-136".
Таку операцію спільно провели підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ – повітряного командування "Центр", "Захід" та "Південь".
На Півдні українські захисники збили 5 російських дронів / Телеграм Повітряних Сил ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 жовтня
Скоро кількість ліквідованих російських загарбників сягне 62 тисяч. 6 жовтня кількість загиблих окупантів зросла до 61 330. Загалом від 24 лютого втрати російських збройних сил в Україні склали:
- особового складу – 61 330,
- танків – 2 449,
- бойових броньованих машин – 5 064,
- артилерійських систем – 1 424,
- РСЗВ – 344,
- засоби ППО – 177,
- літаків – 266,
- гелікоптерів – 232,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 047,
- крилаті ракети – 246,
- кораблі та катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854,
- спеціальна техніка – 134.
За минулу добу, 6 жовтня, найбільших втрат російський противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.
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