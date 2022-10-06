На Півдні ЗСУ збили 5 дронів окупантів

Так, на Півдні наші військові збили 5 дронів окупантів, зокрема іранські Mohajer і Shahed. Про це повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України.

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6 жовтня з 15:00 по 20:00 годину на півдні України підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п'ять безпілотників окупантів,

– йдеться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ ліквідували:

один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6";

один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10";

три іранських БпЛА-камікадзе "Shahed-136".

Таку операцію спільно провели підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ – повітряного командування "Центр", "Захід" та "Південь".



На Півдні українські захисники збили 5 російських дронів / Телеграм Повітряних Сил ЗСУ

Втрати ворога станом на 6 жовтня Скоро кількість ліквідованих російських загарбників сягне 62 тисяч. 6 жовтня кількість загиблих окупантів зросла до 61 330. Загалом від 24 лютого втрати російських збройних сил в Україні склали:

особового складу – 61 330,

танків – 2 449,

бойових броньованих машин – 5 064,

артилерійських систем – 1 424,

РСЗВ – 344,

засоби ППО – 177,

літаків – 266,

гелікоптерів – 232,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 047,

крилаті ракети – 246,

кораблі та катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 854,

спеціальна техніка – 134.

За минулу добу, 6 жовтня, найбільших втрат російський противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

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