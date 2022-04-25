Воздушные силы ВСУ уничтожили две ракеты, которые оккупанты с самолетов запустили по Западу

25 апреля 2022 , 12:16
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Источник:

ПК "Захід"

Воздушные силы Украины сбили 2 крылатых ракеты оккупантов. Их враг запустил для ударов по Западному региону.

Вражеские ракеты, вероятно, запустили с самолетов Ту-95. Произошло это утром 25 апреля.

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Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования ''Запад'' уничтожены две крылатые ракеты оккупантов,
– говорится в сообщении.

Ракеты летели с юго-восточного направления. Их выпустили с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры.

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Автор: Марта Кушка