Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили 11 беспилотников, 4 ракеты, били по оккупантам и технике

Рашисты продолжают попытки получить преимущество в небе и наносить удары с воздуха. Наши герои успешно противодействуют врагу и наносят ему новые потери.

Российские оккупанты не прекращают ракетные обстрелы Украины и попытки проводить воздушную разведку. Похвастаться успехом враг не может – наши Воздушные силы готовы ломать все планы рашистов.

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Потери врага в воздухе

Воздушные силы ВСУ отчитались о новых потерях российских оккупантов в течение суток 17 мая. Нашим героям удалось поразить 17 воздушных целей врага.

Наша ударная авиация нанесла удары по ротно-тактическим группам оккупантов. Также под огонь попала боевая техника рашистов, склады боеприпасов и солдаты.

10 целей оккупантов удалось поразить силам Противовоздушной обороны ВСУ. Наши защитники попали в 10 беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, вражеский беспилотник и 4 крылатых ракеты сбили подразделения Воздушных Сил ВСУ.

Новости с фронта: коротко о главном

Российские оккупанты не прекращают активных наступательных действий в зоне ООС. Враг шел в атаку 12 раз, наши герои справились со всеми выпадами рашистов. Также наши защитники уничтожили 9 российских БПЛА и много другой техники. Активные боевые действия продолжаются на 4 локациях.

Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, именно на Донбассе российские оккупанты сосредоточили свои основные усилия. Их приоритетной задачей является оцепление наших сил в зоне ООС. Таким образом, россияне хотят получить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и обеспечить себе сухопутный коридор во временно оккупированный Крым.

В приграничной Белгородской области снова загорелось. Уже традиционно для себя российские оккупанты не придумали ничего лучшего, чем обвинить во всем Украину. Правда, какие-либо доказательства решисты предоставить не могут, поэтому от официальных заявлений воздерживаются.

Согласно данным, которыми владеют США, Россия не рассматривает возможности использования ядерного оружия в войне против Украины. Также подобные заявления исчезли из риторики рашистов.

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