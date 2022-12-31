Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что сейчас наша авиация наносит уже более 4 тысяч групповых авиационных ударов по оккупантам, что очень важно для поддержки наземных сил.

Обратите внимание Массированная ракетная атака в канун Нового года: какова главная цель России

Отбитие Воздушными Силами аэродромов

Игнат напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения россияне ударили по Воздушным Силам ВСУ. Авиационные гарнизоны выстояли после вражеских ударов, приобрели способности и начали истреблять оккупантов, ликвидируя по 10 – 15 воздушных целей в день. Речь идет о пилотируемой авиации.

Он отметил, что в те же дни начались атаки аэродромов – противник стремился захватить авиационные гарнизоны вокруг Киева, выслать туда десант из военно-транспортных самолетов и вертолетов и взять столицу в кольцо. Авиационные гарнизоны были отбиты военнослужащими Воздушных Сил разных родов, а также местной терробороной и другими силами обороны.

Это было очень важно, потому что цель была – захватить Киев, разумеется. Этого не дали сделать – аэродромы были отбиты,

– заявил Игнат.

Речь, по его словам, в частности, о Борисполе, Василькове и Гостомеле. Это был один из ключевых этапов нашей обороны.

Воздушные Силы держат "ключи" от украинского неба

Спикер Воздушных Сил ВСУ отметил, что далее было сбивание вражеских воздушных целей и изгнание российской авиации из воздушного пространства, подконтрольного силам обороны. Это тоже было одной из ключевых задач.

Все-таки "ключи" от неба держать у себя и не допустить появления российской авиации,

– подчеркнул Игнат.

Он отметил, что оккупанты, конечно же, могли наносить удары дистанционно, но уже не было такого, как в Изюме и Мариуполе, когда они применяли бомбы свободного падения и фугасные бомбы по 500 килограммов. Фактически до сих пор российская авиация не залетает в воздушное пространство Украины.

Следующий этап – это бои, помощь Сухопутным войскам в оказании авиационной поддержки с воздуха, уничтожение вражеских опорных пунктов, складов боеприпасов войск на Харьковском, Херсонском направлениях,

– заявил спикер Воздушных Сил ВСУ.

По его словам, наша авиация совершает уже более 4 тысяч групповых авиационных ударов по оккупантам. Это очень важный момент при поддержке наземных сил.

Игнат рассказал, как Воздушные Силы защищают украинское небо в 2022 году: смотрите видео

Защитники неба противодействуют российскому терроризму

Игнат отметил, что на нынешнем этапе Россия прибегает к терроризму и атакам критической инфраструктуры. Началом этого стало 11 сентября, когда оккупанты выпустили 12 крылатых ракет Х-101 по Харьковской ТЭЦ, 9 из которых были уничтожены Воздушными Силами.

С тех пор только сбито около 480 крылатых ракет противника и около 460 дронов-камикадзе Shahed,

– заявил спикер Воздушных Сил ВСУ.

Он добавил, что речь идет о периоде, начиная с 11 сентября. Поэтому понятно, какую выдающуюся роль сыграли именно защитники неба – иначе бы все это попало в наши станции и другие объекты.

Что известно об атаках городов Украины: главное