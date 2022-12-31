Про це 24 Каналу сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що нині наша авіація завдає вже понад 4 тисячі групових авіаційних ударів по окупантах, що дуже важливо для підтримки наземних сил.

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Відбиття Повітряними Силами летовищ

Ігнат нагадав, що у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни вдарили по Повітряних Силах ЗСУ. Авіаційні гарнізони вистояли після ворожих ударів, набули спроможності й почали винищувати окупантів, ліквідуючи по 10 – 15 повітряних цілей за день. Мовиться про пілотовану авіацію.

Він зауважив, що у ті ж дні почалися атаки летовищ – противник прагнув захопити авіаційні гарнізони навколо Києва, вислати туди десант із військово-транспортних літаків та гелікоптерів та взяти столицю в кільце. Авіаційні гарнізони були відбиті військовослужбовцями Повітряних Сил різних родів, а також місцевою теробороною та іншими силами оборони.

Це було дуже важливо, тому що ціль була – захопити Київ, зрозуміло. Цього не дали зробити – летовища були відбиті,

– заявив Ігнат.

Мовиться, за його словами, зокрема, про Бориспіль, Васильків та Гостомель. І це був один із ключових етапів нашої оборони.

Повітряні Сили тримають "ключі" від українського неба

Речник Повітряних Сил ЗСУ зазначив, що далі було збиття ворожих повітряних цілей та вигнання російської авіації з повітряного простору, підконтрольного силам оборони. Це також було одним із ключових завдань.

Все-таки "ключі" від неба тримати у себе й не допустити появи російської авіації,

– наголосив Ігнат.

Він зауважив, що окупанти, звісно ж, могли завдавати ударів дистанційно, але вже не було такого, як в Ізюмі й Маріуполі, коли вони застосовували бомби вільного падіння та фугасні бомби по 500 кілограмів. Фактично й досі російська авіація не залітає у повітряний простір України.

Наступний етап, власне, – це бої, допомога Сухопутним військам у наданні авіаційної підтримки з повітря, знищення ворожих опорних пунктів, складів боєприпасів військ на Харківському, Херсонському напрямках,

– заявив речник Повітряних Сил ЗСУ.

За його словами, наша авіація здійснює вже понад 4 тисячі групових авіаційних ударів по окупантах. Це надзвичайно важливий момент під час підтримки наземних сил.

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Захисники неба протидіють російському тероризму

Ігнат зауважив, що на нинішньому етапі Росія вдається до тероризму й атак критичної інфраструктури. Початком цього стало 11 вересня, коли окупанти випустили 12 крилатих ракет Х-101 по Харківській ТЕЦ, 9 із яких були знищені Повітряними Силами.

Відтоді лише збито близько 480 крилатих ракет противника і близько 460 дронів-камікадзе Shahed,

– заявив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Він додав, що мовиться про період, починаючи з 11 вересня. Тож зрозуміло, яку визначну роль зіграли саме захисники неба – інакше б усе це влучило в наші станції та інші об'єкти.

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