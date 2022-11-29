Людей просили идти в укрытие. Однако около 15:40 в областях "ушли" отбои. Напомним, сегодня предупреждали об угрозах, поскольку россияне готовятся к массированной атаке, поэтому пренебрегать опасностью нельзя.

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Где объявили воздушную тревогу

Сумская,

Полтавская,

Харьковская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Луганская,

Запорожская,

Николаевская,

Херсонской области.

Была угроза ракетного удара

Напомним, масштабную воздушную тревогу сегодня уже объявляли в 12.00. Около 14:00 сирены повторно звучали в восточных и южных областях.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что угроза ракетного удара наземным вооружением. Он подтвердил, что враг увеличил количество кораблей и самолетов. Это, в свою очередь, может свидетельствовать и об увеличении количества ракет.

Спрогнозировать масштаб вероятной ракетной атаки сложно, однако воздушные силы ВСУ готовы к любым угрозам.

Россия готовит массированную атаку

Специалисты Института по изучению войны предупредили, что оккупанты действительно готовятся к очередному массированному ракетному удару. Впрочем, считают, что ответная активность со стороны россиян свидетельствует скорее о продолжении темпов последних атак.

Президент Владимир Зеленский также 27 ноября предупредил украинцев о возможной массированной атаке со стороны России. Он попросил не игнорировать сирены.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что 28 ноября в акваторию Черного моря вышел ракетоноситель, он везет сразу 8 ракет типа "Калибр".

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