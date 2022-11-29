Людей просили прямувати в укриття. Однак близько 15:40 в областях "пішли" відбої. Нагадаємо, сьогодні попереджали про загрози, оскільки росіяни готуються до масованої атаки, тому нехтувати небезпекою не можна.

До теми Була загроза ракетного удару з наземного озброєння, – Повітряні сили про останню тривогу

Де оголосили повітряну тривогу

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Донецька,

Луганська,

Запорізька,

Миколаївська,

Херсонська області.

Була загроза ракетного удару

Нагадаємо, масштабну повітряну тривогу сьогодні вже оголошували о 12:00. Близько 14:00 сирени повторно лунали у східних та південних областях.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що убла загроза ракетного удару наземним озброєнням. Він підтвердив, що ворог збільшив кількість кораблів та літаків. Це, своєю чергою, може свідчити і про збільшення кількості ракет. Спрогнозувати масштаб ймовірної ракетної атаки важко, однак повітряні сили ЗСУ готові до будь-яких загроз.

Росія готує масовану атаку

Фахівці Інституту з вивчення війни попередили, що окупанти дійсно готуються до чергового масованого ракетного удару. Втім, вважають, що відповідна активність з боку росіян свідчить радше про продовження темпів останніх атак.

Президент Володимир Зеленський також 27 листопада попередив українців про можливу масовану атаку з боку Росії. Він попросив не ігнорувати сирени.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що 28 листопада в акваторію Чорного моря вийшов ракетоносій, він везе одразу 8 ракет типу "Калібр".

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