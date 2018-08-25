Воздушные силы ВСУ принимают участие в авиационном показе в Польше: подробности
С 24 по 27 августа военная авиация Воздушных Сил ВСУ примет участие в Международном авиационном показе "International Airshow-2018" по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных Сил Республики Польша.
Авиационный показ будет проходить на авиационной базе Радом в Польше, сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
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В авиационном показе примет участие личный состав и авиационная техника Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины: Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в авиационном показе в Польше будет способствовать поддержанию имиджа Вооруженных Сил Украины на международном уровне.
Источник: 24 канал
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