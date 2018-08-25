Повітряні сили ЗСУ беруть участь в авіаційному показі в Польщі: подробиці

Українська військова авіація візьме участь у показі в Польщі / фото з відкритих джерел

З 24 по 27 серпня військова авіація Повітряних Сил ЗСУ братиме участь в Міжнародному авіаційному показі "International Airshow-2018" з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних Сил Республіки Польща.