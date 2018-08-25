Повітряні сили ЗСУ беруть участь в авіаційному показі в Польщі: подробиці
З 24 по 27 серпня військова авіація Повітряних Сил ЗСУ братиме участь в Міжнародному авіаційному показі "International Airshow-2018" з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних Сил Республіки Польща.
Авіаційний показ проходитиме на авіаційній базі Радом у Польщі, повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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У авіаційному показі візьме участь особовий склад та авіаційна техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що участь у авіаційному показі в Польщі сприятиме підтриманню іміджу Збройних Сил України на міжнародному рівні.
Джерело: 24 канал
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