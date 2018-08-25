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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Повітряні сили ЗСУ беруть участь в авіаційному показі в Польщі: подробиці

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Українська військова авіація візьме участь у показі в Польщі
Українська військова авіація візьме участь у показі в Польщі / фото з відкритих джерел

З 24 по 27 серпня військова авіація Повітряних Сил ЗСУ братиме участь в Міжнародному авіаційному показі "International Airshow-2018" з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних Сил Республіки Польща.

Авіаційний показ проходитиме на авіаційній базі Радом у Польщі, повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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У авіаційному показі візьме участь особовий склад та авіаційна техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: Су-25УБ, Су-27УБ та Ан-26,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що участь у авіаційному показі в Польщі сприятиме підтриманню іміджу Збройних Сил України на міжнародному рівні.

 

Теги: Новини України Новини Польщі Збройні Сили України авіація
Джерело: 24 канал
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