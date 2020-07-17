"Воздушный старт" может стать национальной идеей Украины. Такое мнение о авиакосмический проект выразил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Проект могли осуществить еще в 90-х годах, – Уруский

Космодрома, отметил Уруский, в Украине никогда не будет, однако есть самолеты, которые могут стать носителями. Об этом Уруский сообщил в интервью Интерфакс-Украина.

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Я давно говорю: Зачем искать? Сделаем "Воздушный старт" – вот и будет наша национальная идея. Мы это могли сделать еще в 90-х. В первой космической программе был проект "Свитязь", который предусматривал старт "Зенита" с "Мечты",

– отметил Уруский.

"Воздушный старт" – не единственный большой проект Украины, подчеркнул Уруский. Однако для масштабных авиакосмических инициатив необходимы благоприятные условия, среди которых – отсутствие коррупции.

Что такое "Воздушный старт"?

Украина может начать запускать космические ракеты по методу воздушного старта – с помощью самолета – его будут использовать вместо первой ступени для ракеты. Итак, специальная наземная инфраструктура не нужна.

Уруского назначили на должность 16 июля

Отметим, что Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ранее Уруский был председателем Государственного космического агентства