"Повітряний старт" може стати національною ідеєю України. Таку думку про авіакосмічний проєкт висловив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Проєкт могли здійснити ще у 90-х роках, – Уруський

Космодрому, зазначив Уруський, в Україні ніколи не буде, проте є літаки, які можуть стати носіями. Про це Уруський повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україні.

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Я давно кажу: Чого шукати? Зробімо "Повітряний старт" – ось і буде наша національна ідея. Ми це могли зробити ще у 90-х. У першій космічній програмі був проєкт "Світязь", який передбачав старт "Зеніту" з "Мрії",

– зазначив Уруський.

"Повітряний старт" – не єдиний великий проєкт України, наголосив Уруський. Проте для масштабних авіакосмічних ініціатив необхідні сприятливі умови, серед яких – відсутність корупції.

Що таке "Повітряний старт"? Україна може почати запускати космічні ракети за методом повітряного старту – з допомогою літака – його використовуватимуть замість першої сходинки для ракети. Отож, спеціальна наземна інфраструктура не потрібна.

Уруського призначили на посаду 16 липня

Зазначимо, що Верховна Рада 16 липня призначила Олега Уруського на посаду віцепрем'єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Раніше Уруський був головою Державного космічного агентства