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      Возглавить Минфин может бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко, – СМИ

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      Марченко працював заступником міністра фінансів / Інтерв'ю з України

      Бывший заместитель министра финансов и экс-заместитель главы Администрации Президента Сергей Марченко может возглавить Министерство финансов. Его кандидатуру 29 марта рассмотрят нардепы от "Слуги народа".

      С представителями президентской фракции, кроме Марченко, встретятся также кандидат на должность главы Минздрава Максим Степанов и кандидат на должность Минэнерго Ольга Богуславец. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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      Сейчас Министерство финансов возглавляет Игорь Уманский. Однако, как сообщают источники "УП", он вскоре должен покинуть должность - из-за неудачного секвестра бюджета.

      Отметим, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 30 марта.

      Что известно о Сергее Марченко:

      • Закончил Академию Государственной Налоговой службы Украины. Специальность – управление государственными финансами.
      • Кандидат экономических наук.
      • С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.
      • С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
      • Разрабатывал Бюджетный кодекс, который был принят в 2014 году.
      • Эксперт в Bendukidze Free Market Center и академический директор совместной программы KSE и GIZ в 2015 – 2016 годах "Лидерство в государственных финансах".
      • В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Минздрава.
      • В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента.
      • С 2016 до 2018 года был заместителем министра финансов.
      • В 2019 году баллотировался в Верховную Раду под номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Кабинет Министров Украины Слуга народа Новости Украины Новости политики Максим Степанов Игорь Уманский Министерство финансов Украины
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