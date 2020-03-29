Возглавить Минфин может бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко, – СМИ
Бывший заместитель министра финансов и экс-заместитель главы Администрации Президента Сергей Марченко может возглавить Министерство финансов. Его кандидатуру 29 марта рассмотрят нардепы от "Слуги народа".
С представителями президентской фракции, кроме Марченко, встретятся также кандидат на должность главы Минздрава Максим Степанов и кандидат на должность Минэнерго Ольга Богуславец. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
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Сейчас Министерство финансов возглавляет Игорь Уманский. Однако, как сообщают источники "УП", он вскоре должен покинуть должность - из-за неудачного секвестра бюджета.
Отметим, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 30 марта.
Что известно о Сергее Марченко:
- Закончил Академию Государственной Налоговой службы Украины. Специальность – управление государственными финансами.
- Кандидат экономических наук.
- С 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.
- С 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины.
- Разрабатывал Бюджетный кодекс, который был принят в 2014 году.
- Эксперт в Bendukidze Free Market Center и академический директор совместной программы KSE и GIZ в 2015 – 2016 годах "Лидерство в государственных финансах".
- В начале 2016 года возглавлял Координационный центр обеспечения взаимодействия Кабмина и Минздрава.
- В 2018 – 2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации Президента.
- С 2016 до 2018 года был заместителем министра финансов.
- В 2019 году баллотировался в Верховную Раду под номером 7 в списке партии "Украинская Стратегия Гройсмана".
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