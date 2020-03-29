Возглавить Минфин может бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко, – СМИ

Бывший заместитель министра финансов и экс-заместитель главы Администрации Президента Сергей Марченко может возглавить Министерство финансов. Его кандидатуру 29 марта рассмотрят нардепы от "Слуги народа".

С представителями президентской фракции, кроме Марченко, встретятся также кандидат на должность главы Минздрава Максим Степанов и кандидат на должность Минэнерго Ольга Богуславец. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Сейчас Министерство финансов возглавляет Игорь Уманский. Однако, как сообщают источники "УП", он вскоре должен покинуть должность - из-за неудачного секвестра бюджета.

Отметим, что внеочередное заседание Верховной Рады должно состояться 30 марта.

Что известно о Сергее Марченко: