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      Очолити Мінфін може ексзаступник міністра фінансів Сергій Марченко, – ЗМІ

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      Марченко працював заступником міністра фінансів / Інтерв'ю з України

      Колишній заступник міністра фінансів та ексзаступник глави Адміністрації Президента Сергій Марченко може очолити Міністерство фінансів. Його кандидатуру 29 березня розглянуть нардепи від "Слуги народу".

      З представниками президентської фракції, окрім Марченка, зустрінуться також кандидат на посаду глави МОЗ Максим Степанов та кандидатка на посаду Міненерго Ольга Богуславець. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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      Наразі Міністерство фінансів очолює Ігор Уманський. Проте, як повідомляють джерела "УП", він має невдовзі залишити посаду – за невдалий секвестр бюджету.

      Зазначимо, що позачергове засідання Верховної Ради повинне відбутись 30 березня.

      Що відомо про Сергія Марченка:

      • Закінчив Академію Державної Податкової служби України. Спеціальність – управління державними фінансами.
      • Кандидат економічних наук.
      • З 2002 року працював на різних посадах у Міністерстві фінансів, Державній фіскальній службі, Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності, Секретаріаті Кабінету міністрів.
      • З 2011 року працював у Координаційному центрі з впровадження реформ при президентові України.
      • Розробляв Бюджетний кодекс, що був прийнятий у 2014 році.
      • Експерт у Bendukidze Free Market Center та академічний директор спільної програми KSE та GIZ у 2015 – 2016 роках "Лідерство у державних фінансах".
      • На початку 2016 року очолював Координаційний центр забезпечення взаємодії Кабміну і МОЗ.
      • У 2018 – 2019 роках обіймав посаду заступника голови Адміністрації Президента.
      • З 2016 до 2018 року був заступником міністра фінансів.
      • У 2019 році балотувався до Верховної Ради під номером 7 у списку партії "Українська Стратегія Гройсмана".
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини політики Максим Степанов Слуга народу Ігор Уманський Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів України
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