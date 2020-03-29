Очолити Мінфін може ексзаступник міністра фінансів Сергій Марченко, – ЗМІ

Колишній заступник міністра фінансів та ексзаступник глави Адміністрації Президента Сергій Марченко може очолити Міністерство фінансів. Його кандидатуру 29 березня розглянуть нардепи від "Слуги народу".

З представниками президентської фракції, окрім Марченка, зустрінуться також кандидат на посаду глави МОЗ Максим Степанов та кандидатка на посаду Міненерго Ольга Богуславець. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Наразі Міністерство фінансів очолює Ігор Уманський. Проте, як повідомляють джерела "УП", він має невдовзі залишити посаду – за невдалий секвестр бюджету.

Зазначимо, що позачергове засідання Верховної Ради повинне відбутись 30 березня.

Що відомо про Сергія Марченка: