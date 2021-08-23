Огонь вспыхнул в селах Вилия и Профити-Илиас, которые расположены на расстоянии примерно 50 километров от Афин.
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В Греции снова лесные пожары
Из-за новых пожаров местные власти приказали эвакуировать людей, ведь огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Некоторые местные жители поливали из шлангов свои дома, чтобы спасти их от возгорания.
Возле Афин пылают пожары / Фото Refess
Правоохранители перекрыли движение на шоссе Элевсине-Тивон вблизи Вилии.
По информации спасателей, сейчас для ликвидации пожаров привлекли 85 пожарных, 13 вертолетов и 8 самолетов. О причинах возгорания пока не сообщается.
Местных жителей эвакуируют / Фото Irish Times World
Лесные пожары в Греции: что известно
- С начала августа по всей территории страны зафиксировали более 500 лесных пожаров.
- В стране сбыла рекордная жара – +46 градусов, однако есть и подозреваемые в поджогах.
- Самым мощным за всю историю Греции был пожар на острове Эвбея. Там огонь бушевал 10 дней. Стихия уничтожила леса и жилые дома.
- Всего в пожарах сгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуировали из опасных районов.
- Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что возгорания стали крупнейшей экологической катастрофой за последние десятилетия.
Возле Афин вспыхнули пожары: смотрите видео
Возгорания возникли возле села Вилия: смотрите карту