Огонь вспыхнул в селах Вилия и Профити-Илиас, которые расположены на расстоянии примерно 50 километров от Афин.

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В Греции снова лесные пожары

Из-за новых пожаров местные власти приказали эвакуировать людей, ведь огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Некоторые местные жители поливали из шлангов свои дома, чтобы спасти их от возгорания.



Возле Афин пылают пожары / Фото Refess

Правоохранители перекрыли движение на шоссе Элевсине-Тивон вблизи Вилии.

По информации спасателей, сейчас для ликвидации пожаров привлекли 85 пожарных, 13 вертолетов и 8 самолетов. О причинах возгорания пока не сообщается.



Местных жителей эвакуируют / Фото Irish Times World

Лесные пожары в Греции: что известно

С начала августа по всей территории страны зафиксировали более 500 лесных пожаров.

В стране сбыла рекордная жара – +46 градусов, однако есть и подозреваемые в поджогах.

Самым мощным за всю историю Греции был пожар на острове Эвбея. Там огонь бушевал 10 дней. Стихия уничтожила леса и жилые дома.

Всего в пожарах сгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуировали из опасных районов.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отметил, что возгорания стали крупнейшей экологической катастрофой за последние десятилетия.

Возле Афин вспыхнули пожары: смотрите видео

Возгорания возникли возле села Вилия: смотрите карту