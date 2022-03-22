Российские военные продолжают отказываться выполнять преступные приказы. Поэтому, как отмечают в Генштабе ВСУ, они покидают места боевых действий.

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Отказались выполнять приказы и уехали

Так, в Ахтырском районе Сумской области зафиксировали факты неповиновения российских военнослужащих. Говорится о том, что около 300 оккупантов не только отказались выполнять приказ на ведение боевых действий. Они еще и покинули район боевых действий и забрали свои 70 единиц техники.

Поскольку армия врага несет немалые потери, то ее руководство не оставляет попыток привлечь другие страны. Так, российские агрессоры продолжают проводить пропагандистскую работу в Беларуси. Они убеждают местных военных, что им необходимо принять участие в войне против Украины.

В Беларуси официальное вступление в войну всячески тормозят. Хотя Александр Лукашенко и заявил, что в любой момент готов отправить своих военных в Украину, пока это только слова.

Отметим, что за последние сутки украинские защитники и защитницы отбили 13 атак врага. Нашим бойцам удалось уничтожить 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Что касается личного состава, то на России не досчитаются еще около 300 солдат.

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