Російські військові продовжують відмовлятися виконувати злочинні накази. Тож, як зазначають у Генштабі ЗСУ, вони покидають місця бойових дій.

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Відмовилися виконувати накази і поїхали геть

Так, в Охтирському районі Сумської області зафіксували факти непокори російських військовослужбовців. Мовиться про те, що близько 300 окупантів не лише відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій. Вони ще й покинули район бойових дій та забрали свої 70 одиниць техніки.

Оскільки армія ворога зазнає чималих втрат, то її керівництво не полишає спроб залучити інші країни. Так, російські агресори продовжують проводити пропагандистську роботу в Білорусі. Вони переконують місцевих військових, що їм необхідно взяти участь у війні проти України.

У Білорусі офіційний вступ у війну всіляко гальмують. Хоч Олександр Лукашенко і заявив, що у будь-який момент готовий відправити своїх військових в Україну, поки це лише слова.

Зауважимо, що за останню добу українські захисники та захисниці відбили 13 атак ворога. Нашим бійцям вдалося знищити 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. Підрозділи ППО уразили 2 повітряні цілі противника. Що стосується особового складу, то на Росії не дорахуються ще близько 300 солдатів.

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