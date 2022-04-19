Возле Александровки продолжаются бои: оккупанты безуспешно пытаются занять всю Херсонщину
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне продолжают попытку захватить всю Херсонскую область – возле села Александровка оккупанты ведут бои с украинскими защитниками. Попытки россиян пройти дальше безуспешны – ВСУ оказывают достойное сопротивление и не дают оккупантам прорваться к границам области.
По данным Генштаба, на Южнобугском направлении украинцы борются с оккупантами в районе Александровки. Успеха у наступательных действий россиян нет – украинцы держат свои позиции.
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Россияне не прекращают обстреливать населенные пункты Херсонской области, отмечают в Генштабе. Враги продолжают пытаться выйти на административную границу области.
На Южнобугском направлении продолжаются боевые действия в районе Александровки, враг успеха не имеет. Пытается осуществить выход на административную границу Херсонской области, не прекращает обстрелы населенных пунктов,
– заявили в Генштабе.
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