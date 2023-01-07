Возле Бахмута враг терпит тяжелые потери, город под контролем Украины, – Череватый

Бахмут находится под контролем Украины. Вокруг города идут тяжелые бои, в которых российские оккупанты понесут потери.

Бахмут держится, хотя россияне в дальнейшем пытаются проводить массовые обстрелы из артиллерии. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Важно Трудные кровопролитные бои, – Череватый рассказал о ситуации в Соледаре

Рождественского "перемирия" в Бахмуте не было

Бахмут продолжает оставаться одним из самых интенсивных участков фронта. Там постоянно продолжаются интенсивные боевые столкновения и обстрелы противника. По словам Череватого, никакого рождественского "перемирия" не было.

Путин поручил своему минобороны объявить так называемое "перемирие" на Рождество. Оккупанты уверяли, что не будут стрелять, еще и требовали этого в украинской стороны, хотя просто защищается.

Кроме того, в направлении Сватово – Кременная тоже продолжаются боевые действия.

Захватчики перегруппировываются и сконцентрируют больше своего личного состава и техники. Россияне пытаются контратаковать на определенных направлениях, в районе Стельмаховки, Площадки и других. Однако терпит потери и отступает.

Трудные бои в Соледаре

В Соледаре 7 января тоже идут тяжелые бои. С начала суток зафиксировали 76 обстрелов и 10 боевых столкновений. Россиянам удалось несколько подвинуться.

Украинские защитники пытаются выровнять тактическое положение, однако Соледарь также находится под контролем Украины. ВСУ знают, как действовать дальше.