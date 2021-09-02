Возле берегов Нидерландов обнаружили десятки мертвых дельфинов

В Северном море возле побережья Нидерландов нашли около сотни мертвых дельфинов. Их вымывало на берег в течение недели.

Мертвые дельфины были вида фоцен. Об этом рассказала директор фонда SOS Dolphin Аннемари ван ден Берг.

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По словам женщины, дельфинов находили еще 1 сентября. Хотя их количество, похоже, таки уменьшается.

Животных находили в одном месте

Дельфинов находили в одном и том же состоянии разложения. Директор предположила, что они погибли в одном месте. Около 2 десятков животных отправили на ветеринарный факультет Утрехтского университета.

Настоящая причина массового выброса на берег остается загадкой,

– говорят биологи.

Предполагаемая причина гибели животных

В голландских СМИ предполагали, что млекопитающие могли погибнуть после того, как их потревожило строительство ветряной электростанции в море или военно-морские учения.

Надеются, что до конца недели ситуация прояснится.

Дельфинов вымывает на берег часто

Ван ден Берг рассказала, что ежегодно на голландских пляжах находят от 200 до 900 мертвых фоцен. Однако она отметила, что сейчас в этом районе Северного моря происходит что-то странное.