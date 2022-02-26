Возле Бродов будет летать украинская авиация: жителей просят сохранять спокойствие
26 февраля 2022 , 11:07Читати новину українською
Источник:Бродовский городской совет
На Львовщине в районе сел Лешневского направлении и возле Бродов будет работать украинская авиация. Поэтому жителям не стоит волноваться при звуках самолетов.
Людей просят сохранять спокойствие. Однако следует сообщать старосте или в полицию, если видите подозрительных лиц, враждебные знаки и тому подобное.
Важно На Львовщине высадился российский десант
Российский десант возле Бродов
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в районе Бродов в 9:00 на 3 вертолетах высадился российский десант. Всего было около 60 оккупантов.
Украинские войска дали отпор. Враг отступает в сторону леса в район Левятина.
Ситуация под контролем.