Об этом в ночь на 5 марта сообщил Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. Рассказал, в частности, о ситуации на Нежинском направлении.

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Там, по словам Арестовича, еще в начале марта российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступления на Бровары – Борисполь. Впрочем, теперь этого объединения нет, враг уничтожен.

Местные противостоят захватчикам

Кроме этого, советник Ермака описал и ситуацию возле Броваров. Там российские захватчики несут серьезные потери, потому что тотальную войну против них ведут местные жители.

Перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным несколько часов движение колонн противника. А там уже догоняет наша артиллерия и авиация,

– пояснил Арестович.

Накануне бойцы отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев разгромили вражескую технику под Броварами. После этого захватчики пытались засесть в селе.

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