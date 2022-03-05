Об этом в ночь на 5 марта сообщил Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. Рассказал, в частности, о ситуации на Нежинском направлении.
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Там, по словам Арестовича, еще в начале марта российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступления на Бровары – Борисполь. Впрочем, теперь этого объединения нет, враг уничтожен.
Местные противостоят захватчикам
Кроме этого, советник Ермака описал и ситуацию возле Броваров. Там российские захватчики несут серьезные потери, потому что тотальную войну против них ведут местные жители.
Перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным несколько часов движение колонн противника. А там уже догоняет наша артиллерия и авиация,
– пояснил Арестович.
Накануне бойцы отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев разгромили вражескую технику под Броварами. После этого захватчики пытались засесть в селе.
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