Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу: там десятки убитых
10 апреля 2022 , 17:23Читати новину українською
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
В населенном пункте Бузова возле Бучи была найдена еще одна братская могила мирных жителей. Там лежат десятки убитых и замученных украинцев.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Она подчеркнула, что такие действия армии российских террористов подпадают под определение преступления "геноцид".
Из братской могилы в Буче проводят эксгумацию тел
В Буче нашли братскую могилу на 300 человек. Она была у церкви Андрея Первозванного.
Специалисты начали проводить эксгумацию тел. Хотят идентифицировать людей и установить обстоятельства смерти.
Идентифицировали уже 500 оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине: