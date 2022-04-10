Возле Бучи нашли еще одну братскую могилу: там десятки убитых

В населенном пункте Бузова возле Бучи была найдена еще одна братская могила мирных жителей. Там лежат десятки убитых и замученных украинцев.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По теме В освобожденной Буче в братских могилах похоронены почти 300 человек

Она подчеркнула, что такие действия армии российских террористов подпадают под определение преступления "геноцид".

Из братской могилы в Буче проводят эксгумацию тел

В Буче нашли братскую могилу на 300 человек. Она была у церкви Андрея Первозванного.

Специалисты начали проводить эксгумацию тел. Хотят идентифицировать людей и установить обстоятельства смерти.

Идентифицировали уже 500 оккупантов, которые совершали зверства на Киевщине: