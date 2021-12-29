Возле греческого Крита в третий раз за несколько дней произошло сильное землетрясение

На греческом острове Крит уже в третий раз за последние несколько дней произошло землетрясение. На этот раз жители острова ощутили подземные толчки, магнитудой 5,2.

Землетрясение зафиксировали около 7 утра 29 декабря по местному времени. Эпицентр подземных толчков, по оценкам ученых, залегал на глубине 45 километров.

Что было раньше Возле острова Крит произошло сильное землетрясение

Где почувствовали подземные толчки

Эпицентр землетрясения находился под юго-восточным побережьем острова Крит. Однако вся восточная часть острова ощутила подземные толчки.

К счастью, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ученые считают, что это землетрясение не связано с двумя предыдущими. Также они прогнозируют, что толчков больше не будет. Причиной этому является большая глубина эпицентра этого землетрясения.



Землетрясение на Крите / Карта Геологической службы США

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