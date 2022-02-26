Возле Херсона россияне расстреляли журналиста Дилербека Шакирова

В районе села Зеленовка, близ Херсона, из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста.

Произошло это районе села Зеленовка, что вблизи Херсона. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Так, на Херсонщине российские оккупанты расстреляли медийщика Шакирова Дилербека Шукуровича.

Он был гражданским журналистом информационного еженедельника "Вокруг тебя", членом Благотворительного фонда "Дом надежды".

Эта ситуация попала в реестр Уголовного кодекса Украины.

Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать преступления России против мирных жителей Украины,

– отметила она.

И добавила, что все, кто совершает самые тяжкие преступления против мирных жителей, не избегут ответственности.

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Текст сообщения Ирины Венедиктовой:

...расстрелян гражданский журналист, сгоревшие раненый и водитель скорой, неизвестна судьба жителей разрушенного дома Харькова ... Все, кто совершает тягчайшие преступления против мирных жителей, – не избегут ответственности. Органы прокуратуры и правопорядка продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, которые совершают вооруженные силы РФ.

Сегодня на трассе УКРНИОЗ в Херсонской области была обстреляна карета скорой помощи во время транспортировки раненых. 64-летний водитель кареты скорой помощи и раненый военный сгорели, а один из раненых получил огнестрельное ранение. Внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 статьи 438 УК Украины.

В районе с. Зеленовка м. Херсона из автомобиля расстреляли из автоматического оружия Шакирова Дилербека Шукуровича – гражданского журналиста информационного еженедельника "Вокруг тебя", члена Благотворительного фонда "Дом надежды". Внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ночь будет тяжелой. Но завтра солнце. Держим строй.