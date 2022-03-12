Мужчину задержал возле польской границы патруль отдела "Смильница". Он пытался незаконно пересечь границу и бежать в Польшу.

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Во время допроса оказалось, что задержанный – гражданин Украины 1996 года. И в его биографии есть факт "службы" в одном из российских военных подразделений на временно оккупированной части Донецкой области. Это было в 2016 году. И за это он даже был судим.

При этом при попытке бежать в Польшу, мужчина имел с собой кухонный нож и заточку.

Бывший боевик пытался сбежать в Польшу