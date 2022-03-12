Чоловіка затримали біля польського кордону патруль відділу "Смільниця". Він намагався незаконно перетнути кордон та втекти в Польщу.

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Під час допиту виявилося, що затриманий – громадянин України 1996 року. І в його біографії є факт "служби" в одному з російських військових підрозділів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Це було у 2016 році. І за це він навіть був судимий.

При цьому при намаганні втекти до Польщі, чоловік мав з собою кухонний ніж та заточку.

Колишній бойовик намагався втекти в Польщу