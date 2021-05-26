Столкновение судов произошло примерно в 23 километрах к северо-востоку от порта японского города Момбецу.

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Детали аварии

По предварительным данным, именно российский сухогруз протаранил японское рыболовецкое судно, ведь последнее не двигалось. От сильного удара судно с рыбаками перевернулось. На его борту было 5 японских рыбаков, оказавшихся в воде.

Японское судно перевернулось. Члены экипажа упали в море. Всех подняли на борт российского судна "Амур". Сейчас оно направляется в порт Момбецу,

– заявили спасатели.

Как впоследствии стало известно у трех из пяти спасенных рыбаков остановилось сердце. Вероятно, это произошло из-за сильного испуга. Однако российское судно направили в японский порт после столкновения для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Российским сухогруз столкнулся с рыболовецким судном: смотрите видео