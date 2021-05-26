Зіткнення суден сталося приблизно за 23 кілометри на північний схід від порту японського міста Момбецу.

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Деталі аварії

За попередніми даними, саме російський суховантаж протаранив японське риболовецьке судно, адже останнє не рухалося. Від сильного удару судно з рибалками перекинулося. На його борту було 5 японських рибалок, які опинилися у воді.

Японське судно перевернулося. Члени екіпажу впали в море. Всіх підняли на борт російського судна "Амур". Зараз воно прямує до порту Момбецу,

– заявили рятувальники.

Як згодом стало відомо у трьох з п'яти врятованих рибалок зупинилося серце. Ймовірно, це сталося через сильний переляк. Натомість російське судно направили в японський порт після зіткнення, для з'ясування усіх обставин трагедії.

Російським суховантаж зіткнувся з риболовецьким судном: дивіться відео