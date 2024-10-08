У Энергоатоме отметили, что российские "Шахеды" нарушили запрещенную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС в ночь на 7 октября.

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Что известно о дронах над Южноукраинской АЭС

В ночь с 6 на 7 октября два российских БпЛА зафиксировали рядом с промышленной площадкой Южно-Украинской АЭС. Расстояние пролета "Шахедов" от ядерных объектов составляло менее 10 километров,

– рассказали в компании.

Там объяснили, что за последнее время кратно увеличились случаи, когда фиксируют российские беспилотники.

"... Что может свидетельствовать о подготовке России к ударам по украинской ядерной инфраструктуре", – заявили в Энергоатоме.

Заметьте Россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация, – Зеленский

Там объяснили, что они имеют и предоставляют информацию о каждом таком факте соответствующим учреждениям, чтобы наше Министерство иностранных дел:

отправляло ноты в Международное агентство по атомной энергии,

информировало отечественные и международные организации.

Страна-агрессор делает эти шаги абсолютно осознавая возможные последствия. Это ядерный терроризм и запугивание всего мира радиационной аварией,

– заявил руководитель Энергоатома Петр Котин.

Кстати, эксперты МАГАТЭ заявили 20 сентября, что они зафиксировали пролет беспилотников всего в нескольких километрах от станции в течение 3 ночей за неделю.