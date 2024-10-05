Лукашенко назвал такие заявления глупостью, которая очень его удивила. Однако полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что самопровозглашенный президент Беларуси не случайно заговорил на эту тему.

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2 реактора ЧАЭС до сих пор можно запустить

Свитан не исключает, что со стороны белорусского диктатора могут быть провокации на ЧАЭС. Поэтому украинской стороне, а также самому Гросси стоит уделить внимание этому объекту и местности, где он расположен.

Это можно считать ИПСО или подготовкой к провокации. ЧАЭС практически рядом с Беларусью, Лукашенко положил глаз на Чернобыльскую АЭС. Причина эта касается ядерного оружия. Там в свое время функционировало 4 ядерных реактора, отходы которых можно было использовать для производства "ядерки",

– рассказал Свитан.

К слову. Белорусский диктатор Лукашенко озвучил, что условием для применения им ядерного оружия будет нападение на Беларусь и он уверен, что Россия при таких обстоятельствах поможет. Однако он понимает, что в случае использования Беларусью и Россией ядерного оружия, со стороны Запада будет ответ.

Военный эксперт отметил, что до сих пор работу 2 этих реакторов, которые не пострадали во время катастрофы в 1986 году и были поочередно остановлены, можно восстановить. По его словам, если в Украине вдруг встанет вопрос о возобновлении ядерного статуса, то есть механизм для этого.

Один из механизмов – запустить в работу эти несколько реакторов. И вот поэтому Лукашенко уже начинает топтаться рядом с ЧАЭС. Провокация там может быть только с его стороны,

– считает Свитан.

К сведению! Эксперт по ядерным технологиям Евгений Малый считает, что восстановление энергоблоков ЧАЭС является неуместным. Потому что эти реакторы типа РБМК, к ним в Украине нет топлива и оборудование не модернизировалось в течение длительного времени. Кроме того, тогда Украиной будет нарушен меморандум о запрете распространения ядерного оружия, ведь реакторы РБМК можно использовать для наработки плутония.