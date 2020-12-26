В Санкт-Петербурге полиция задержала 14 участников акции в поддержку белорусов. Они протестовали против режима Александра Лукашенко.

Среди задержанных – корреспондент проекта Радио Свобода "Север.Реалии". Об этом сообщили на сайте "Радио Свобода".

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Детали инцидента

Перед задержанием сотрудник полиции с мегафоном требовал у участников митинга под посольством Беларуси разойтись. Однако никому из участников не дали уйти – полиция окружила активистов.

В чем обвиняют

Задержанных доставили в отделение полиции. Формально их обвиняют в нарушении антикоронавирусных ограничений. Вместе с тем правоохранители ссылались на законодательство, которое запрещает гражданам иностранных государств устраивать митинги на территории России.

Обратите внимание! В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются массовые протесты из-за результатов выборов президента. Граждане требуют отставки самопровозглашенного главы страны Александра Лукашенко. По информации ООН, силовики задержали более 27 тысяч человек. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.

Протесты в Санкт-Петербурге: коротко