У Петербурзі біля консульства Білорусі затримали 14 протестувальників: що відомо
У Санкт-Петербурзі поліція затримала 14 учасників акції на підтримку білорусів. Вони протестували проти режиму Олександра Лукашенка.
Серед затриманих – кореспондент проєкту Радіо Свобода "Північ.Реалії". Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".
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Деталі інциденту
Перед затриманням співробітник поліції з мегафоном вимагав в учасників мітингу під посольством Білорусі розійтися. Однак нікому з учасників не дали піти – поліція оточила активістів.
В чому звинувачують
Затриманих доправили до відділку поліції. Формально їх звинувачують у порушенні антикоронавірусних обмежень. Водночас правоохоронці посилалися на законодавство, яке забороняє громадянам іноземних держав влаштовувати мітинги на території Росії.
Протести у Санкт-Петербурзі: коротко
- Це була 140 за рахунком акція білорусів у Санкт-Петербурзі під будівлею посольства з вимогою відставки Олександра Лукашенка.
- Напередодні під час чергової акції представники Білоруського земляцтва у Санкт-Петербурзі отримали неформальне попередження від поліцейських: за будь-яке використання прапорів, стрічок чи інших атрибутів протестувальників.
- А також – за скандування гасел їм погрожували штрафами у 4 тисячі російських рублів.
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