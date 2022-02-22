Возле КПП "Ягодин" на границе с Польшей началась "Большая стройка" трассы М-07

На подъезде к международному пункту пропуска "Ягодин" – "Дорогуск" на автодороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин начались ремонтные работы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Волынской области в Facebook.

Как отмечают дорожники, работы ведутся вблизи села Рымачи. Ремонт начался с фрезерования изношенного дорожного покрытия левого проезда, а также проводятся земляные работы.

В Службе подчеркнули, что автодорога М-07 имеет важное значение для Волынской области, ведь выступает одной из главных транспортных артерий региона.

Этот автомобильный путь совмещается с транспортным коридором Балтийское море – Черное море, является частью международной автомагистрали Е373 и обеспечивает движение транзитного транспорта в международный пункт пропуска "Ягодин" (Украина) – "Дорогуск" (Республика Польша), – говорится в сообщении.

Согласно проекту, после ремонтных работ участок должен обрести параметры первой категории.



Также дорожники отметили, что в этом году планируется реконструкция 7 км автодороги М-07 между населенными пунктами Руда и Хворостов и 18 км "варшавки" на участке Любомль – Ягодин в рамках текущего среднего ремонта.



Как отмечал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, по состоянию на конец 2021 года в Украине уже восстановлено 40% основной сети дорог, что равняется почти 14 тысячам километров.