Кроме того, за прошедшие сутки оккупанты штурмовали Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Тополевку, север Волчеяровки и Малорязанцевого. Там они имели частичный успех. Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай 1 июля.

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В направлении желатинового завода наступление отразили

Наступление врага в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти,

– говорится в сообщении.

В настоящее время российские захватчики удерживают северо-западную и юго-восточную части нефтеперерабатывающего завода.

Ситуация на Донбассе по состоянию на утро 1 июля: Генштаб

На Славянском направлении российские оккупанты обороняются и перегруппируются. Они стараются улучшить тактическое положение. Россияне обстреляли позиции ВСУ возле Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.

На Донецком направлении россияне пытаются окружить ВСУ с юга и запада в районе Лисичанска.

На Лисичанском направлении захватчики атакуют позиции украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. Они обстреливают Северск, Белогоровку, Лисичанск и Волчеяровку. Также враг пытается захватить часть автодороги Бахмут – Лисичанск, однако это не удается.

Враг активизировался на Краматорском направлении. Там он производит боевые действия.

На Бахмутском направлении оккупанты били из артиллерии по районам Берестового, Яковлевки, Видродження, Майорска и Угледарской ТЭС.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях враг обстреливал позиции ВСУ.

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