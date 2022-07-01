Окрім того, минулої доби окупанти штурмували Лисичанський нафтопереробний завод, Тополівку, північ Вовчоярівки та Малорязанцевого. Там вони мали частковий успіх. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай 1 липня.
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У напрямку желатинового заводу наступ відбили
Наступ ворога в напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти,
– мовиться в повідомленні.
Зараз російські загарбники утримують північно-західну та південно-східну частини нафтопереробного заводу.
Ситуація на Донбасі станом на ранок 1 липня: Генштаб
- На Слов'янському напрямку російські окупанти обороняються та перегруповуються. Вони намагаються покращити тактичне положення. Росіяни обстріляли позиції ЗСУ біля Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.
- На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити ЗСУ з півдня та заходу в районі Лисичанська.
- На Лисичанському напрямку загарбники атакують позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії. Вони обстрілюють Сіверськ, Білогорівку, Лисичанськ та Вовчоярівку. Також ворог намагається захопити частину автошляху Бахмут – Лисичанськ, однак йому це не вдається.
- Ворог активізувався на Краматорському напрямку. Там він проводить бойові дії.
- На Бахмутському напрямку окупанти гатили з артилерії по районах Берестового, Яковлівки, Відродження, Майорська та Вугледарської ТЕС.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ.
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