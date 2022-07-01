Окрім того, минулої доби окупанти штурмували Лисичанський нафтопереробний завод, Тополівку, північ Вовчоярівки та Малорязанцевого. Там вони мали частковий успіх. Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай 1 липня.

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У напрямку желатинового заводу наступ відбили

Наступ ворога в напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили окупантів відійти,

– мовиться в повідомленні.

Зараз російські загарбники утримують північно-західну та південно-східну частини нафтопереробного заводу.

Ситуація на Донбасі станом на ранок 1 липня: Генштаб

На Слов'янському напрямку російські окупанти обороняються та перегруповуються. Вони намагаються покращити тактичне положення. Росіяни обстріляли позиції ЗСУ біля Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Адамівки, Гусарівки та Іванівки.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити ЗСУ з півдня та заходу в районі Лисичанська.

На Лисичанському напрямку загарбники атакують позиції українських військових зі ствольної та реактивної артилерії. Вони обстрілюють Сіверськ, Білогорівку, Лисичанськ та Вовчоярівку. Також ворог намагається захопити частину автошляху Бахмут – Лисичанськ, однак йому це не вдається.

Ворог активізувався на Краматорському напрямку. Там він проводить бойові дії.

На Бахмутському напрямку окупанти гатили з артилерії по районах Берестового, Яковлівки, Відродження, Майорська та Вугледарської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ.

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