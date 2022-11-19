Никто и не попытался тушить: в Мелитополе сожгли русский флаг – вместе с домом культуры

Жители Мелитополя продолжают сопротивляться оккупантам. В частности, возле города сожгли дом культуры, где висел вражеский триколор.

Это произошло в селе Мироновка Мелитопольского района, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Никто даже не думал тушить

Так, в Мироновке кто-то настолько хотел избавиться от ненавистного русского триколора на местном доме культуры, что пришлось пожертвовать целым зданием.

Никто из местных жителей даже не пытался тушить пожар. Потому русская тряпка с домом спокойно догорела. Федоров подчеркнул, что живущие в оккупации украинцы хотят увидеть "русский мир" только в адском пламени. Мэр показал также яркое видео воспламенения.

Когда освободят Мелитополь

После освобождения Херсона украинских защитников ждет и оккупированная Запорожская область. В частности, Мелитополь, Бердянск и т.д. В настоящее время ВСУ уничтожают вражеские склады и самих оккупантов на этих территориях. Например, 10 ноября в Мелитополе вечером было слышно 4 громких взрыва.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что украинские военные могут деоккупировать Мелитополь и Мариуполь уже в январе 2023 года. Военный эксперт Олег Жданов соглашается, что это возможно при определенных условиях. В частности, если украинская сторона перережет транспортную артерию, обеспечивающую южную группировку России.

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