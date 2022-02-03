Возле Нигерии взорвалось нефтеперерабатывающее судно: есть угроза экокатастрофы

Возле берегов Нигерии 2 февраля взорвалось нефтеперерабатывающее судно Trinity Spirit. Существует высокая вероятность экологической катастрофы.

Судно принадлежит нигерийской компании SEPCOL. Моряки и экипаж танкера пропали без вести.

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Взрыв вызвал панику

Судно добывало сырую нефть возле месторождения Мерен.

После взрыва танкер охватил масштабный пожар. Работники, которые обслуживают другие нефтяные предприятия, вызвали панику. Они беспомощно наблюдали, как судно продолжало пылать.

Первыми бросились на помощь рыбаки, но интенсивность огня не позволила им подплыть ближе к месту происшествия.

Говорят о несчастном случае

В компании FPSO утверждают о несчастном случае. Однако точная причина взрыва устанавливается.

Уже подтвердили 2 смерти, но на борту судна до инцидента находились 10 членов экипажа.

Другой взрыв в Нигерии

В нигерийском штате Риверс 24 октября 2021 года произошел мощный взрыв. Погибли 25 человек, в том числе дети и подростки. Многих пострадавших госпитализировали.

Известно, что предприятие работало нелегально. Взрыв был настолько мощным, что разрушил дома неподалеку.