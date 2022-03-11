Враг продолжает наступление на Николаев для оккупации города. Отважные украинские воины не дают оркам осуществить свой план.

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Бои под Николаевом

Как сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко, возле Николаева продолжаются активные боевые действия.

Из оперативного: сейчас возле Николаева идет перестрелка,

– сказал он.

Ранее сообщалось, что для защиты Николаева прибыло помощь.

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