Ворог продовжує наступ на Миколаїв з метою взяти місто в окупацію. Відважні українські воїни не дають оркам здійснити свого плану.
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Бої під Миколаєвом
Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, біля Миколаєва тривають активні бойові дії.
З оперативного: зараз біля Миколаєва точиться перестрілка,
– сказав він.
Раніше повідомлялося, що для захисту Миколаєва прибула підмога.
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