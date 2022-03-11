Ворог продовжує наступ на Миколаїв з метою взяти місто в окупацію. Відважні українські воїни не дають оркам здійснити свого плану.

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Бої під Миколаєвом

Як повідомив радник міністра МВС Вадим Денисенко, біля Миколаєва тривають активні бойові дії.

З оперативного: зараз біля Миколаєва точиться перестрілка,

– сказав він.

Раніше повідомлялося, що для захисту Миколаєва прибула підмога.

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