Возле Николаева после обстрелов возник пожар

После массированных обстрелов Николаевщины возле областного центра возник пожар. В настоящее время на месте работают спасатели.

После обстрелов около за пределами Николаева около 17:30 возник пожар. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать возгорание.

По теме Массовые ракетные обстрелы оккупантов и сбитые беспилотники: основное за 182 день войны

Площадь пожара и где именно он возник пока неизвестно. Мэр города Александр Сенкевич пообещал, что все подробности предоставят позже.

Это уже 10 пожар за последние 2 дня

Сегодня утром сообщалось, что в течение суток 23 августа и утром 24 августа в Николаевской области возникли 9 пожаров. 3 из них произошли в результате обстрелов российскими войсками. Поэтому это уже четвертый пожар за последнее время, который вспыхнул в регионе в результате российских обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли город Новый Буг

Сегодня утром российские военные атаковали город Новый Буг в Баштанском районе Николаевской области. Сейчас известно о 9 раненых людях, среди них двое детей.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что в результате попадания российской ракеты по Новому Бугу в городе повреждены 25 домов.

К теме – оккупанты нанесли сильные удары по Миргороду: смотрите видео