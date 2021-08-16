Автобус с туристами ехал к Ниагарскому водопаду. Он следовал по автомагистрале штата Нью-Йорк и во время движения перевернулся на бок.
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Детали ДТП автобуса с туристами
Авария случилась 15 августа в районе западного направления шоссе вблизи Видспорта.
По информации полиции штата, в салоне находились 57 человек. Всех их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшие больницы. Кроме того, известно, что в момент ДТП в автобусе были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку исполнился всего месяц.
Под Нью-Йорком разбился туристический автобус / Твиттер NewYorkStatePolice
Вероятные причины аварии
Полицейские не понимают, почему автобус свернул с дороги. На фото правоохранителей изображены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, который лежит на обочине дороги.
Власти сообщили, что за рулем транспорта был 66-летний Фермин Васкес из Вингдейла (штат Нью-Йорк). Его также доставили в больницу с травмами.
Количество госпитализированных
В клинике Оберна сообщили, что приняли примерно 27 пациентов, в том числе и водителя автобуса. Трое пациентов перевели в больницу при Университете штата Сиракузы.
На севере штата расположен центр травматологии высшего уровня – больница оснащена для оказания помощи при серьезных травмах.
В транспорте находились 57 человек / Твиттер NewYorkStatePolice
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