Автобус с туристами ехал к Ниагарскому водопаду. Он следовал по автомагистрале штата Нью-Йорк и во время движения перевернулся на бок.

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Детали ДТП автобуса с туристами

Авария случилась 15 августа в районе западного направления шоссе вблизи Видспорта.

По информации полиции штата, в салоне находились 57 человек. Всех их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в ближайшие больницы. Кроме того, известно, что в момент ДТП в автобусе были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку исполнился всего месяц.



Под Нью-Йорком разбился туристический автобус / Твиттер NewYorkStatePolice

Вероятные причины аварии

Полицейские не понимают, почему автобус свернул с дороги. На фото правоохранителей изображены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, который лежит на обочине дороги.

Власти сообщили, что за рулем транспорта был 66-летний Фермин Васкес из Вингдейла (штат Нью-Йорк). Его также доставили в больницу с травмами.

Количество госпитализированных

В клинике Оберна сообщили, что приняли примерно 27 пациентов, в том числе и водителя автобуса. Трое пациентов перевели в больницу при Университете штата Сиракузы.

На севере штата расположен центр травматологии высшего уровня – больница оснащена для оказания помощи при серьезных травмах.



В транспорте находились 57 человек / Твиттер NewYorkStatePolice

ДТП произошло возле поселка Видспорт: смотрите карту

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